De acordo com a informação veiculada pelo Consulado de Portugal em Luanda, os voos da TAP deverão realizar-se todas as segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, com saídas de Luanda às 23:20 e chegada a Lisboa às 07:10. No sentido inverso, as partidas acontecem às 13:55 de Lisboa, com chegada às 21:30 a Luanda.

A TAAG prevê voar aos domingos, terças-feiras e quintas-feiras.