A colocação do 'outdoor', no topo de um edifício na cidade do Mindelo, com o título "inimigos de São Vicente", quatro rostos e o texto "mais dinheiro para a Praia, mais miséria para o resto do país", foi feita durante a tarde de domingo por aquele movimento, mas só ficou no local algumas horas, até ser retirado na segunda-feira.

Em declarações à Lusa, o presidente do Sokols 2017, Salvador Mascarenhas, afirmou que a decisão de retirar o 'outdoor' foi da Câmara Municipal de São Vicente, "de forma abusiva" e sem qualquer ordem judicial, recorrendo para tal a uma grua dos bombeiros locais.