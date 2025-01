A Target, conhecida pela sua posição de apoio à comunidade LGBT e às minorias raciais, disse numa nota que vai acabar com os seus "objetivos" de DEI que estabeleceu há três anos e outras mudanças para "gerar crescimento e manter-se em sintonia com um cenário externo em evolução".

A chefe de equidade e impacto comunitário da empresa, Kiera Fernandez, disse aos funcionários que a decisão segue "muitos anos de dados, perceções, escuta ativa e aprendizagem", relata a CNBC.

Embora a ordem de Trump se aplique ao setor público dos EUA e não às empresas privadas, muitas delas têm vindo a adaptar-se ao tom da nova administração mesmo antes da sua tomada de posse, incluindo algumas das maiores, como a Meta, a Amazon, a McDonald's e a Walmart.

Muitas destas políticas foram estabelecidas após os protestos do movimento "Black Lives Matter" na sequência do assassinato do afro-americano George Floyd por um polícia branco em 2020, que exigia justiça racial no país.

Algumas empresas apontaram nas suas explicações para o panorama político dos EUA e outras para a decisão do Supremo Tribunal contra a ação afirmativa nos campus universitários.

O desmantelamento destas políticas, no caso de algumas empresas mais pequenas, seguiu-se à pressão de ativistas conservadores que as ameaçaram online com campanhas de boicote.

Na segunda-feira, Trump eliminou os programas federais de equidade, diversidade e inclusão através de uma ordem executiva e, na terça-feira, ordenou que todos os funcionários contratados ao abrigo destas iniciativas fossem colocados em licença e que elaborassem um plano para o seu futuro despedimento.

O Presidente Donald Trump assinou várias ordens executivas que obrigam as agências federais a reconhecerem apenas o sexo feminino e masculino e eliminar a identidade de género.

Todas as políticas que promovem diversidade, equidade e inclusão são eliminadas e as proteções a pessoas transgénero nas prisões são canceladas.

TAB // RBF

Lusa/Fim