De acordo com o relatório com as demonstrações financeiras do grupo islandês referente ao primeiro trimestre, datado de maio e consultado hoje pela Lusa, a CVA necessita de se financiar a longo prazo, processo que se arrasta desde 2019, agora numa altura em que a atividade comercial da companhia está parada desde 18 de março e pelo menos até 01 de julho, devido à pandemia de covid-19.

"Os resultados operacionais da Cabo Verde Airlines no primeiro trimestre de 2020 ficaram abaixo das expetativas. A Cabo Verde Airlines está à procura de financiamento a longo prazo. Se o financiamento a longo prazo não for garantido, isso poderá afetar negativamente a operação da Cabo Verde Airlines", reconhece o grupo Icelandair, que detém 36% do capital social da CVA, através da sua subsidiária Loftleidir Icelandic.