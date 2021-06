"As pessoas que foram vacinadas contra a covid-19 no mês de abril podem dirigir-se, a partir do dia 18 de junho, aos centros de saúde de Antula, Bairro Militar, Ajuda, Bandim ou para o Centro Materno Infantil para tomarem a segunda dose da vacina", pode ler-se numa nota divulgada na página do Facebook do alto-comissariado.

A Guiné-Bissau iniciou a vacinação contra a covid-19 em 02 de abril na sequência da chegada ao país de 12 mil doses de vacina da AstraZeneca, no âmbito de uma parceria entre a União Africana e uma empresa de telecomunicações sul-africana.

Desde que foram detetados os primeiros casos de covid-19 no país, em março de 2020, a Guiné-Bissau já registou um total acumulado de 3.810 casos da doença e 69 vítimas mortais.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.835.238 mortos no mundo, resultantes de mais de 176,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

MSE // VM

Lusa/Fim