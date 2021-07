"Felizmente, conseguimos tirar o segundo trabalhador, está consciente, está com vida", disse o comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes, em declarações aos jornalistas no local do desabamento, pelas 17:15.

O trabalhador que ficou parcialmente soterrado, com cerca de 40 anos, vai ser transportado para o Hospital Francisco Xavier, em Lisboa, para avaliação médica, indicou o comandante dos bombeiros, acrescentando que os ferimentos "aparentemente não parecer muito graves".

O alerta para desabamento ocorreu pelas 16:00, na Rua da Fábrica Carp, na freguesia lisboeta de Belém, num edifício onde estavam a decorrer obras.

Antes do resgate do trabalhador parcialmente soterrado, os bombeiros assistiram um outro ferido de 66 anos, que sofreu ferimentos ligeiros e que também foi transportado, por precaução, para o Hospital Francisco Xavier.

O comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa explicou que os dois trabalhadores feridos estavam a fazer obras de construção civil e "houve uma parte superior que ruiu em cima da máquina do operador".

Tiago Lopes realçou o "excelente trabalho" da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), nomeadamente na estabilização da vítima que ficou parcialmente soterrada no entulho da parte do edifício que ruiu.

Ainda sem informação sobre as causas do desabamento, os bombeiros vão vedar o local para que seja feita uma avaliação técnica quanto ao risco do edifício.

De acordo com informação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o desabamento de estruturas edificadas está a mobilizar 24 operacionais e seis meios terrestres.

