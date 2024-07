De acordo com um relatório estatístico do Banco de Moçambique, a que a Lusa teve hoje acesso, essas reservas -- em moeda estrangeira -- tinham crescido em janeiro para quase 3.601 milhões de dólares (3.323 milhões de euros), o valor mais elevado desde setembro de 2021.

Depois de vários meses em queda, as RIL de Moçambique cresceram para 3.652 milhões de dólares (3.371 milhões de euros) em maio último, aumentando mais 0,2% em junho, garantindo o equivalente às necessidades de 3,1 meses de importações totais, subindo para 4,9 meses excluindo os denominados grandes projetos.

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reconheceu em 17 de abril o "bom desempenho" da economia moçambicana, depois de receber, em Washington, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

"Nós temos um programa ativo com Moçambique e estou agradada por ver que a situação fiscal do país reforçou-se, o crescimento está em alta e a inflação em baixa, as reservas estão fortes", apontou.

Ao lado do Presidente moçambicano, com quem se reuniu durante mais de 30 minutos na sede da instituição financeira, na capital norte-americana, Kristalina Georgieva acrescentou que o resultado deste desempenho tem sido a "construção de instituições fortes", colocando "em prática boas políticas".

