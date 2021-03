Segundo o ministro da Saúde checo, Jan Blatný, o país também registou hoje o maior número de internamentos nos hospitais, com 8.734 pessoas hospitalizadas, o que constitui 5,32% dos contágios ativos na República Checa.

Blatný alertou para o facto de as camas hospitalares estarem à beira da rotura, havendo apenas 740 para pacientes com o novo coronavírus.

Face à gravidade da situação, e com uma taxa de mortes superior a 1.000 por milhão de habitantes no primeiro ano da pandemia, o Governo checo, liderado pelo populista liberal Andrej Babis, indicou que vai pedir ajuda sanitária à vizinha Alemanha, que está atualmente com maior capacidade hospitalar.

Na Alemanha, o nível de infeções diárias é cerca de dez vezes menor do que na República Checa, onde quarta-feira foram contabilizados mais de 14.000 novos contágios, o maior número de contaminações num único dia, tendo morrido 222 pessoas, também um recorde diário.

Situada no centro da Europa, com cerca de 10,7 milhões de habitantes, a República Checa é atualmente o país com maior taxa de contágios do mundo, com uma média de 1.430 casos por milhão de habitantes, segundo os números do portal Our World in Data.

Na semana passada, a incidência por cada 100.000 habitantes em 14 dias era de 1.395 casos, indicam, por seu lado, dados da União Europeia (UE).

A República Checa está num confinamento severo até 21 deste mês, mas o Governo não prevê, para já, avançar com qualquer tipo de alívio das restrições face à gravidade da situação.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.621.295 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

