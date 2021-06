Goodluck Jonathan chegou à capital do Mali ao início da tarde e vai encontrar-se com o novo Presidente, o coronel Assimi Goita, ainda hoje, e quarta-feira de manhã com o novo primeiro-ministro, Choguel Kokalla Maiga, segundo a agência France-Presse.

O representante da CEDEAO chega a Bamako no dia seguinte à tomada de posse de Goita, que passou de um oficial militar praticamente desconhecido a Presidente durante o período de transição que deverá assegurar a liderança civil neste país envolvido em perturbações políticas e de segurança durante 10 anos.

O Mali, foco central do 'jihadismo' na região do Sahel, foi cenário de duas tomadas do poder em nove meses por parte de Assimi Goita e do seu grupo de coronéis.

No primeiro golpe, em 18 de agosto de 2020, os militares derrubaram o então Presidente Ibrahim Boubacar Keita, enfraquecido por meses de protestos liderados pelo Movimento M5/RFP, um grupo de opositores, membros do clero e elementos da sociedade civil.

Sob pressão internacional, a junta militar que assumiu na altura o poder comprometeu-se a um período de transição limitado a 18 meses e liderado por civis.

Em 24 de maio, porém, o coronel Goita, que se manteve sempre como o verdadeiro homem forte do Governo de transição, deitou por terra o anterior compromisso e mandou prender o Presidente interino e o primeiro-ministro transitório, ambos civis.

Desde então, o oficial assumiu-se como Presidente interino, uma decisão caucionada pelo Tribunal Constitucional do país.

