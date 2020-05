A reativação destes serviços, suprimidos devido à pandemia de covid-19, será acompanhada também de um reforço da operação de autocarros e elétricos nos dias úteis, passando a vigorar, a partir de segunda-feira, o horário de dia útil de férias escolares com algumas alterações.

Assim, as carreiras de bairro 26B, 29B, 34B, 40B e 41B mantêm-se em funcionamento mas com horário de sábado, enquanto as carreiras 708, 731, 742, 744, 782 e 783 vão operar com horário de dia útil de verão e a 717 terá um reforço até Fetais nas horas de ponta.

Já as carreiras de bairro 22B, 31B, 32B, 43B, 44B, 58B, 70B, 73B e 79B continuam suspensas, estando a reposição destes serviços prevista para a segunda quinzena de junho.

Nos elétricos passam a vigorar os horários de dia útil de novembro a fevereiro, mas o ascensor do Lavra mantém-se suspenso até à segunda quinzena de junho e o de Santa Justa só deverá ser reposto em julho.

A Carris voltou a apelar ao respeito pelas normas e assegurou que vai manter as condições de segurança recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, nomeadamente a obrigatoriedade de uso de máscara por utilizadores e tripulantes, assim como o reforço da limpeza e higienização dos equipamentos.

Portugal contabiliza pelo menos 1.383 mortos associados à covid-19 em 31.946 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

