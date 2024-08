Segundo a Lobito Atlantic Railway (LAR), o descarrilamento de um comboio que transportava enxofre para a Republica Democrática do Congo aconteceu cerca das 04:50, no quilómetro 853 entre as estações de Cavimbe e Cangumbe, na província do Moxico.

O acidente causou danos ligeiros em 400 metros da via, numa zona já danificada por um descarrilamento anterior de um comboio de passageiros do Caminho de Ferro de Benguela (CFB).

A LAR adianta que já iniciou os trabalhos de recuperação e reforço na extensão afetada, que se vão prolongar nos próximos quatro dias, "exigindo ajustamentos temporários nos horários dos serviços de passageiros do CFB", para "corrigir os estragos causados por estes dois descarrilamentos".

Vai ser dada prioridade aos comboios de passageiros e de transporte de combustível e só depois retomada a circulação dos comboios com outras mercadorias.

"Neste momento, as equipas da LAR estão a trabalhar seis horas por dia para, no tempo estimado, reporem a operacionalidade da via e garantirem a segurança do transporte de pessoas e bens", acrescenta-se na nota de imprensa.

