Renamo reitera convite a dissidentes para largarem armas no centro de Moçambique

O presidente Renamo, Ossufo Momade, apelou hoje à autoproclamada Junta Militar, um grupo dissidente do seu partido, para se afastar dos atos de violência no centro do país, num dia em que se assinala o primeiro aniversário do acordo de paz com o Governo.