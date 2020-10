"Queremos dizer aqui e agora que, fora da nossa agenda, não temos nada a negociar com a autoproclamada Junta Militar", afirmou o porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), José Manteigas, em conferencia de imprensa.

As declarações de José Manteigas seguem-se aos apelos na quarta-feira do ministro do Interior, Amade Miquidade, para que a Renamo ajude a persuadir a Junta Militar a aderir ao acordo de paz e ao processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR).