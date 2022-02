De acordo com o decreto presidencial 02/2022, o antigo ministro da Defesa Óscar Sousa, que tinha saído do cargo em agosto passado, foi substituído por Jorge Amado, com Filomena Monteiro a assumir o cargo de ministra da Saúde, deixado vago pela demissão de Edgar Neves, no mês passado.

Cílcio dos Santos, atual ministro dos Assuntos Parlamentares, Reforma do Estado e Descentralização, passa a ficar com a pasta da Justiça, Administração Interna e Direitos Humanos, que era ocupada por Ivete da Graça Correia, agora afastada do Governo.

Para secretário de Estado das Obras Públicas e Ambiente, Jorge Bom Jesus escolheu Ernestino Jesus da Costa Gomes, que substitui Eugénio Vaz do Nascimento.

O atual ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Comunicação Social e Novas Tecnologias, Wuando Borges Castro de Andrade, passa a acumular a pasta dos Assuntos Parlamentares, mas perde a pasta da Comunicação Social, substituindo Cílcio dos Santos.

A posse dos novos membros do Governo estava marcada para hoje à tarde, numa cerimónia a ter lugar no Palácio do Povo.

Na semana passada, o primeiro--ministro de São Tomé e Príncipe já tinha prometido "para os próximos dias" novidades sobre a remodelação governamental anunciada ainda antes das eleições presidenciais, em 2021.

O chefe do Governo realçou que "os problemas existem todos os dias" e prometeu "encontrar soluções", que seriam anunciadas "nos próximos dias", disse Bom Jesus em 24 de janeiro, comentando a demissão do ministro da Saúde.

MBA/JYAF // LFS

Lusa/Fim