De acordo com um relatório estatístico do Banco de Cabo Verde (BCV), com dados do primeiro trimestre de 2020, a que a Lusa teve hoje acesso, os emigrantes cabo-verdianos enviaram remessas no valor de mais de 5.056 milhões de escudos (45,5 milhões de euros), equivalente a uma média diárias de 550 mil euros.

Este valor compara com os quase 4.012 milhões de escudos (36,1 milhões de euros) de remessas enviadas para Cabo Verde, pelos emigrantes, nos três primeiros meses de 2019, segundo dados do BCV.