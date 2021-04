De acordo com os dados do Banco de Portugal, colocados hoje no site do regulador financeiro, os emigrantes portugueses em Angola enviaram 14,2 milhões de euros em fevereiro deste ano, o que representa uma subida de 5,5% face aos 13,4 milhões enviados em fevereiro do ano passado.

Em sentido inverso, os angolanos em Portugal enviaram 650 mil euros para o seu país, o que representa uma descida de 12,1% face aos 740 mil euros enviados em fevereiro do ano passado.

Como de costume, as remessas de e para Angola representam a maior parte dos 14,8 milhões de euros que os emigrantes portugueses nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) enviaram para Portugal, o que representa uma subida de 5% face a fevereiro do ano passado.

Em sentido inverso, os trabalhadores africanos lusófonos em Portugal enviaram para os seus países 2,99 milhões de euros, o que representa uma descida de 3,2% relativamente aos 3 milhões enviados em fevereiro do ano passado.

A nível global, os emigrantes portugueses enviaram em fevereiro 302,87 milhões de euros para Portugal, o que equivale a uma subida de 0,82% face ao período homólogo de 2020, enquanto as remessas dos imigrantes caíram 0,11%.

Os portugueses a trabalhar no estrangeiro enviaram em fevereiro 302,87 milhões de euros, o que representa uma subida de 0,82% face aos 300,41 milhões enviados em fevereiro do ano passado.

Em sentido inverso, os estrangeiros a trabalhar em Portugal enviaram 36,8 milhões de euros, o que representa uma descida de 0,1% face aos 36,8 milhões enviados em fevereiro do ano passado.

