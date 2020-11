Este estudo do Instituto para a Economia e a Paz (IEP), baseado em Sydney, sublinhou uma diminuição notável do número de vítimas de atentados terroristas, com um total de 13.826 mortos em 2019, ou seja, um recuo de 15% em relação ao ano anterior e de 59% desde 2014.

A descida mais acentuada verificou-se no Afeganistão e na Nigéria, dois países que continuam a lamentar, cada um, mais de mil óbitos ligados ao terrorismo, ao longo do ano.