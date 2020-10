Na quarta-feira tinham sido registadas 310 mortes e 24.701 novos casos de infeção, mas os números no início da semana podem ser inflacionados pelo atraso no processamento dos dados durante o fim de semana.

Nos últimos sete dias morreram no Reino Unido 1.608 pessoas vítimas de covid-19, uma média de 230 por dia, o que representa um aumento de 53% relativamente aos sete dias anteriores.

O total desde o início da pandemia de covid-19 no Reino Unido é agora de 965.340 contágios confirmados e de a 45.955 óbitos registados num período de 28 dias após as vítimas terem recebido um teste positivo.

A taxa de infeção nacional é atualmente de 226 casos por 100 mil habitantes e média dos últimos sete dias é de 1.223 pessoas admitidas por dia no hospital.

De acordo com as informações do ministério da Saúde, na terça-feira estavam hospitalizados no Reino Unido 10.308 pacientes com covid-19, dos quais 957 com necessidade de apoio respiratório por meio de ventilador.

Um estudo da universidade Imperial College London financiado pelo governo sobre a prevalência da doença estima que quase 100.000 pessoas estão a ser infetadas com covid-19 diariamente e que o número de pessoas duplica a cada nove dias.

A revista 'Spectator' publicou hoje um relatório confidencial doe um grupo de cientistas que aconselham o governo que projeta com um cenário possível de 85 mil mortes até o final de março.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

