Com esta quantidade, Moçambique já recebeu 1.032.160 doses através da iniciativa Covax, cerca de metade das que estão alocadas para o país (um total previsto de 2.332.569).

Até sábado, 11 de setembro, a campanha de vacinação em Moçambique já tinha deixado 1.719.139 pessoas completamente imunizadas contra o novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde.

Moçambique saiu este mês da terceira vaga de infeções e tem um total acumulado de 1.902 mortes e 149.804 casos de covid-19, dos quais 96% recuperados da doença e 45 internados.

A pandemia de covid-19 matou, até hoje, pelo menos 4.667.150 pessoas no mundo desde o final de dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado pela agência France-Presse com base em fontes oficiais.

Mais de 226.967.810 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

LFO // LFS

Lusa/fim