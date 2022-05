O relatório referiu que, provavelmente, a perda de uma grande número de jovens oficiais profissionais exacerbará os problemas na modernização do comando militar russo.

Os Grupos Táticos de Batalhão (GTB) que estão a ser reconstituídos na Ucrânia a partir dos sobreviventes de várias unidades provavelmente serão menos eficazes devido às baixas, sublinhou o documento.

Com vários relatos de motins entre as forças russas na Ucrânia, a falta de comandantes provavelmente resultará num maior declínio na moral e falta de disciplina, de acordo com as informações britânicas.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de quatro mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de oito milhões de pessoas, das quais mais de 6,6 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

