Segundo uma nota publicada na página de internet do INP, um navio chegou na terça-feira à Pemba, capital provincial, para apoiar as atividades da MRV, e o reinício da perfuração fica agora sujeito a meras formalidades, entre aspetos alfandegários, de carregamento do material e embarque da tripulação remanescente.

"Refira-se que as atividades de perfuração iniciaram em setembro de 2019, contudo, sofreram um interregno em abril de 2020, devido as medidas restritivas impostas pelo contexto pandémico", refere a nota, acrescentando que a construção da plataforma flutuante na Coreia do Sul prossegue e a produção de Gás Natural Liquefeito (GNL) continua programada para 2022.