Carlos III foi hoje proclamado oficialmente rei do Reino Unido, numa cerimónia realizada no palácio de St. James, em Londres, sucedendo, aos 73 anos, à sua mãe, a rainha Isabel II, que morreu na quinta-feira aos 96 anos no castelo de Balmoral, Escócia, após sete décadas de reinado.

De Espanha, o rei Felipe VI felicitou Carlos III, desejando um reinado "frutífero e próspero" que contribua para o bem-estar do povo britânico, bem como para o fortalecimento das estreitas relações entre os dois países.

Numa nota publicada em inglês pouco depois da cerimónia oficial de proclamação, o rei espanhol transmite as suas felicitações em seu nome, do governo e do povo espanhol, num dia histórico e com a viva memória da rainha Isabel II, "a sua amada mãe".

Também o presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou uma mensagem ao novo rei, felicitando-o pela sua proclamação com votos de sucesso e saúde, de acordo com o Kremlin.

Através do Twiiter, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, dirigiu uma mensagem a Carlos III a congratula-lo pela sua proclamação.

"Ao assumir os seus novos deveres, desejo-lhe um reinado de sucesso e glorioso", refere o líder europeu.

A proclamação do novo rei foi lida poucos minutos depois das 10:00 na cerimónia chamada Conselho de Adesão, um ritual da monarquia britânica transmitido em direto pela primeira vez na História.

O Conselho de Adesão foi seguido pela Proclamação Principal, que foi lida por volta das 11:00 na varanda no Palácio de St. James. A Proclamação foi lida pelo Rei das Armas da Jarreteira, acompanhado pelo Cone Marechal, por outros oficiais de armas e pelos sargentos de armas.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu a 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, Jorge VI, que passou a reinar quando o irmão, Eduardo VIII, abdicou.

