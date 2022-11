Rei de Marrocos afirma compromisso do país para construir gasoduto da África Ocidental

O rei Mohamed VI afirmou hoje o compromisso de Marrocos em promover "o mais rapidamente possível" o projeto, com a Nigéria, para um gasoduto com 7.000 quilómetros, em águas de 13 países de África, com ligação futura à Europa.