A autoridade reguladora "apela aos subscritores de cartões SIM não registados ou com registos irregulares que regularizem a sua situação até ao dia 06 de novembro, sob pena de bloqueio do número e interrupção de acesso a todos os serviços", lê-se no aviso divulgado na Internet.

O pedido do INCM está alinhado com a lei (decreto nº 18/2015), nota o organismo.