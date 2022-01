"No quadro da recuperação em curso da cirurgia a que foi submetido, será realizada uma avaliação desse andamento na próxima terça-feira, prevendo-se a participação do secretário-geral na campanha eleitoral da CDU a partir de quarta-feira, dia 26 de Janeiro", lê-se na nota do PCP.

ACL // MAG

Lusa/Fim