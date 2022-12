Registados movimentos sísmicos provocados pelas celebrações croatas após jogo com Brasil

Os sismógrafos do Departamento de Geofísica da Faculdade de Ciências Naturais de Zagreb registaram movimentos sísmicos provocados pelas celebrações durante o jogo frente ao Brasil, que apurou a Croácia para as meias-finais do campeonato do Mundo de futebol.