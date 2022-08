Citada em nota de imprensa, Vânia Ferreira referiu que as situações de maior dimensão ocorreram no Largo da Batalha, afetando 23 viaturas estacionadas, tendo ainda ocorrido inundações em algumas moradias e na zona de campismo no Paul, que obrigou ao realojamento de 53 campistas.

Os campistas foram colocados na Escola Profissional da Praia da Vitória.

O concelho regista entretanto cortes no abastecimento de água, particularmente em Santa Cruz, a par do galgamento de algumas ribeiras e a obstrução de vias.

Vânia Ferreira afirmou que a "maioria das situações já foram ultrapassadas", tendo "já sido possível restabelecer o abastecimento de água em vários locais, estando os serviços municipais a resolver a situação no centro urbano de Santa Cruz".

"Por exemplo, já foi restabelecida a circulação na Rua Nova e no Caminho do Facho. Encerrámos por precaução as escadinhas do Facho e temos os nossos operacionais a intervir em várias zonas", declarou a autarca.

Na sequência dos trabalhos de limpeza em curso, a circulação rodoviária na Rua do Cruzeiro (Fontinhas) e na Rua das Covas (São Brás) estará condicionada até segunda-feira.

A presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória diz que "foram reunidos todos os esforços por parte do município, através do Serviço Municipal de Proteção Civil da Praia da Vitória, com as entidades competentes, na salvaguarda da população", sendo que "mantém-se o alerta, dada a contínua chuva".

O acompanhamento das ocorrências envolveu meios da Câmara Municipal da Praia da Vitória, do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, da Polícia de Segurança Pública, da empresa municipal Praia Ambiente e do Governo Regional dos Açores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo até às 12:00 de hoje devido às previsões de chuva, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

JME (APE) // MLS

Lusa/Fim