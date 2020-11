"As candidaturas foram apresentadas até 31 de julho tendo sido aprovadas 33 empresas com um apoio público de dois milhões de euros, promovendo a resiliência do setor", lê-se numa nota publicada no 'site' do Mar 2020.

O regime de compensação à atividade aquícola foi criado para compensar os aquicultores pelas quebras de faturação, registadas até ao final de junho, devido à pandemia de covid-19.

Este regime tem uma dotação total de quatro milhões de euros.

O programa operacional Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade e a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.

Este programa tem uma dotação global de 508 milhões de euros, 116 milhões de euros dos quais correspondem à contrapartida pública nacional, que tem origem no Orçamento do Estado.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.339.130 mortos resultantes de mais de 55,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.632 pessoas dos 236.015 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

PE // JNM

Lusa/Fim