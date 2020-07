Numa conferência de imprensa telefónica hoje, Heather Merritt, adjunta do secretário de Estado para o Gabinete para os Narcóticos Internacionais, explicou que "há uma grande combinação entre os movimentos terroristas e tráfico de drogas" e "isso é o que se passa em Moçambique".

"Estamos muito preocupados com Moçambique" e com a "recente tomada de posições no terreno de organizações criminais", disse, numa referência aos ataques armados no norte de Moçambique, que têm sido reivindicados pelo movimento terrorista 'jihadista' Estado Islâmico.