Segundo os dados divulgados pela Electrão - Associação de Gestão de Resíduos, nas baterias industriais, o aumento foi na ordem dos 7%. No último ano, a recolha e reciclagem destes dispositivos aumentou de 891 toneladas para 957 toneladas, segundo a mesma fonte.

"Em termos globais, a Electrão encaminhou para reciclagem 1.369 toneladas de pilhas e baterias usadas ao longo de 2024, o que representa um aumento de 12%, face ao ano anterior", precisou a associação, em comunicado.

No ano passado, os pontos de recolha cresceram 21%, totalizando 8.735 locais em todo o país, mais 1.523 face ao ano anterior.

De acordo com a Electrão, todas as lojas que comercializam estes produtos "têm de assegurar a retoma" dos equipamentos entregues pelo cidadão, considerando que se trata de "um canal igualmente importante e com enorme potencial, que poderá ajudar a catapultar a recolha".

"A reciclagem de pilhas e baterias é crucial para recuperar recursos críticos como lítio e cobalto, essenciais para a transição ecológica e digital da União Europeia", sublinhou a Eletrão, referindo que atualmente 90% da refinação das chamadas 'terras raras' de onde são extraídos esses minerais ocorre na China, o que torna a reciclagem "uma estratégia chave" para reduzir a dependência externa e reforçar a soberania europeia.

A meta da União Europeia é garantir que a reciclagem fornece 25% das matérias-primas críticas necessárias, para criar um fluxo mais sustentável de materiais essenciais.

AH // JMR

Lusa/fim