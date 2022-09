Em comunicado, a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) acrescenta que a obra na cobertura da igreja prevê uma "forte melhoria no seu desempenho técnico, aumentando significativamente a sua capacidade para uma mais eficaz condução e escoamento das águas pluviais".

"Esta situação vai permitir assegurar a preservação do espólio existente no interior da igreja, garantindo-lhe as condições ambientais mais adequadas", sublinha.

Segundo a DRCN, a operação visa, além da intervenção física na estrutura construtiva da igreja, a proteção do espólio artístico existente no seu interior, "património único de valor incomensurável, já intervencionado e atualmente em risco de perda, por condições ambientais inadequadas à sua preservação".

"Esta ação pretende a recuperação das coberturas da igreja com revestimento cerâmico e compreende a revisão de toda a armação dos telhados existente em madeira, a sua limpeza geral e proteção, substituição de peças em mau estado de conservação, revestimento de toda a área coberta com forro ventilado de madeira de pinho tratado e substituição de toda a telha existente por telhas novas de canudo", refere ainda o comunicado.

O Mosteiro de Tibães está classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1944 e aguarda a reclassificação como Monumento Nacional.

Desde 1986, data da sua aquisição pelo Estado Português, que o imóvel foi sendo recuperado e reabilitado, dado o "profundo estado de degradação" em que se encontrava.

