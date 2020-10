A reabertura da fronteira ocorre na sequência do alívio das medidas de restrições na África do Sul, mas a entrada de pessoas nos dois países está sujeita ao cumprimento do "protocolo de proteção contra a covid-19", disse à Lusa o porta-voz do Serviço Nacional de Migração (Senami) de Moçambique, Celestino Matsinhe.

"A fronteira faz parte das que não chegaram a ser totalmente encerradas, o que acontece é que a partir de hoje algumas categorias de viajantes que não eram aceites passam a ser aceites. O cidadão nacional pode a partir de hoje viajar para África do Sul em turismo, o que não acontecia antes", explicou Celestino Matsinhe.