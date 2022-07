"O inimigo foi derrotado. Constatámos 27 elementos neutralizados do lado do exército ruandês e do M23", disse um porta-voz do Exército na província de Kivu do Norte, tenente-coronel Guillaume Ndjike Kaïko, citado pela órgão da RDCongo 7SUR7.CD.

O oficial acrescentou que foram recuperadas várias armas, incluindo cinco do tipo AK-47, bem como produtos farmacêuticos, um rádio Motorola, capacetes e outros itens militares fabricados no Ruanda".

Estes combates decorreram entre 30 de junho e hoje na aldeia de Ntamugenga, localizada no território de Rutshuru, na província de Kivu do Norte, depois de o Exército da RDCongo ter anunciado em 29 de junho que tinha derrotado os rebeldes em várias localidades.

Desde março passado, os rebeldes do M23 desenvolvem uma forte ofensiva contra as posições do Exército da RDCongo na província de Kivu do Norte.

Em 13 de junho, o M23 tomou a estratégica cidade de Bunagana, um importante centro de comércio e trânsito de camiões na fronteira entre a RDCongo e o Uganda, cujo controlo ainda mantém.

Os combates do M23 também geraram uma escalada das tensões diplomáticas entre Ruanda e a RDCongo, já que Kinshasa acusa o Exército ruandês de colaborar com os rebeldes, o que Kigali tem reiteradamente negado.

O porta-voz da missão de paz da ONU na RDCongo (MONUSCO), Frederic Harvey, sublinhou que, neste momento, "não se conhece nenhuma confirmação factual" da colaboração do Ruanda com o M23.

O M23 foi fundado no início de 2012 como uma fação do antigo Congresso Nacional para a Defesa do Povo (CNDP), um grupo de rebeldes principalmente de origem ruandesa que lutou contra as Forças Democráticas para a Libertação de Ruanda (FDLR) em território da RDCongo.

A FDLR, por sua vez, foi formada em 2000 por alguns cabecilhas do genocídio ruandês de 1994 e outros ruandeses exilados na vizinha RDCongo com o objetivo de recuperar o poder político no seu país de origem.

O leste da RDCongo é palco de um conflito alimentado por milícias rebeldes e ataques de soldados do Exército há mais de duas décadas, apesar da presença da MONUSCO, com mais de 14.000 "capacetes azuis".

