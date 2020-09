"Rave Operática" conjuga Klaus Nomi e Nina Hagen nos jardins do Museu de Arte Antiga

Uma uma "rave operática, com distanciamento social, realiza-se hoje, no âmbito do Festival de Ópera, OperaFest, no jardim do Museu Nacional de Arte Antiga, com a música pop e a ópera a contagiar-se mutuamente, segundo a organização.