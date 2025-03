"Há um grande alinhamento entre os dois mais velhos aliados do mundo em termos de defesa", disse à Lusa o chefe da diplomacia portuguesa, no final de uma reunião de trabalho e almoço com o secretário de Estado para os Assuntos Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido, David Lammy, no Palácio das Necessidades, em Lisboa.

"Houve aqui uma comunhão de pontos de vista, um alinhamento, que eu julgo que é bastante promissor", comentou Rangel, que adiantou ter "contacto direto" com o ministro Lammy, para trocar "impressões sobre as mais variadas questões e nomeadamente na preparação de reuniões a nível de primeiro-ministro".

A relação bilateral e com a União Europeia (UE) e o atual contexto internacional, nomeadamente a guerra na Ucrânia, foram temas abordados durante o encontro.

"O alinhamento de Portugal e Reino Unido nesta desafiante conjuntura é claro e promissor", escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social X, numa publicação acompanhada de fotografias dos dois ministros.

JH // ROC

Lusa/Fim