"Como representante do candidato apresentei hoje 10.422 assinaturas de todo o país e demais documentação exigida", disse à Lusa Tomás Cabral, representante oficial da candidatura de José Ramos-Horta, apoiado pelo Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) de Xanana Gusmão.

Também hoje, Felizberto Araújo Duarte, que foi presidente da Agência Especializada de Investimento e ocupou vários cargos na administração pública timorense, formalizou a sua candidatura no Tribunal de Recurso.

"Apresentei a minha candidatura no tribunal, onde entreguei cerca de 7.000 cópias autenticadas dos cartões eleitorais e todos os demais documentos necessários", disse à Lusa.

José Ramos-Horta, por seu lado, que está em viagem para fora da capital, disse à Lusa que está "sereno e sóbrio" antes do arranque da campanha, que começa a 02 de fevereiro.

"A minha campanha será respeitosa, cívica, construtiva, de olhar para frente, para explicar a minha agenda de paz, de solidariedade, fraternidade, de eliminação de extrema pobreza, de maior apoio as mães e crianças, juventude", afirmou.

Tomás Cabral explicou que foram entregues no Tribunal de Recurso "cerca de 20 pastas" com assinaturas de apoiantes em todos os municípios, com destaque para Díli (2007 assinaturas), o enclave de Oecusse-Ambeno (1.344) e Manatuto (1.002).

A candidatura incluiu ainda 461 assinaturas do novo município de Ataúro, a ilha em frente da capital Díli, que nasceu formalmente a 01 de janeiro.

Ainda assim, Acilino Manuel Branco, diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) explicou à Lusa que como essa formalização do município ocorreu quando já estava praticamente terminado o recenseamento, a ilha continua eleitoralmente, pelo menos neste voto, a ser considerada parte de Díli.

"No contexto deste processo eleitoral, os relatórios continuam a considerar Ataúro como dentro da jurisdição de Díli. O processo de recenseamento estava a acabar e não se conseguiu mudar a unidade geográfica, pelo que Ataúro continua neste ato eleitoral dentro da unidade geográfica de Díli", notou.

Tomás Cabral disse que todos os apoiantes estão mobilizados para uma campanha extensa em todo o país.

"Vamos ter uma sede de campanha em Díli e a abertura da campanha será ao mesmo tempo em todo o país. José Ramos-Horta estará no dia da abertura da campanha em Dili com Xanana Gusmão", confirmou Tomás Cabral.

"Estamos preparados 100% para a campanha", sublinhou, referindo que Ramos-Horta e Xanana Gusmão deverão estar em comícios em Díli, Baucau, Bobonaro, Ermera e no enclave de Oecusse-Ambeno.

Com a apresentação de hoje das duas candidaturas sobem para três o número de candidatos que já formalizaram a sua intenção junto do Tribunal de Recurso, depois da presidente do Partido Trabalhista (PT), Ângela Freitas, ter entregue a documentação na quarta-feira.

A primeira volta das eleições presidenciais decorre a 19 de março.

