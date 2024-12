"Para lá da propaganda, a vida real está difícil para quem trabalha e trabalhou uma vida inteira, para os que buscam cá uma vida melhor, para todos os que procuram lá fora as oportunidades negadas no seu país", lamenta o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, na sua mensagem de Ano Novo.

Segundo o líder do PCP, num "tempo cheio de inquietações", com a guerra, a acentuação das injustiças e "o grande capital apostado na extrema-direita", os portugueses precisam de "um partido de confiança, de um porto seguro de firmeza e coragem".

"Muitas das pessoas, incluindo crianças, são empurradas para a pobreza e para um mês cada vez maior para o seu salário ou pensão, enquanto um punhado de grupos económicos encaixam trinta e dois milhões de euros de lucros por dia", condenou.

Para Raimundo, "é esta injusta distribuição da riqueza" a responsável pelos "problemas da vida".

"E não o vizinho, quem trabalha ao nosso lado ou aquele com quem nos cruzamos na rua e nos transportes", defendeu.

Como votos para o ano que vai começar, o secretário-geral do PCP pede a "mobilização pela paz, pelo aumento dos salários e pensões, pelo reforço do SNS e o acesso à saúde, à escola pública, à habitação, pela concretização dos direitos dos pais e das crianças".

"Não desistimos do país, há meios, gente séria e força bastante para levar por diante o país mais justo e a vida melhor a que temos direito, no caminho aberto pela revolução de Abril. Que a esperança se imponha. Contem com o PCP", prometeu.

JF // ACL

Lusa/fim