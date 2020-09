O festival conta, nesta vigésima edição, com as participações da poeta Ana Luísa Amaral e do ilustrador André Letria, que integravam a delegação de escritores portugueses que teria marcado presença na edição deste ano da Feira do Livro Leipzig, cancelada devido à pandemia de covid-19.

De acordo com a página oficial da Embaixada de Portugal na Alemanha e Camões Berlim, Ana Luísa Amaral vai apresentar, no dia 12, o trabalho de Emily Dickinson, "uma das poetas norte-americanas mais importantes do século XIX", num evento que será transmitido 'online'.

No dia 13 de setembro, participará na segunda noite de poesia, ao lado de nomes como Homero Aridjis, do México, Forrest Gander, dos Estados Unidos da América, Jacek Dehnel, da Polónia, e Moon Chung-hee, da Coreia do Sul.

"No âmbito do programa de literatura infantojuvenil, André Letria terá duas sessões de conversa e leitura das suas obras 'A Guerra' e 'Se Eu Fosse um Livro' -- ambas editadas na Alemanha pela Midas Collection. Além disso, as obras estarão no centro de dois 'workshops' que o ilustrador dará a turmas do 5.º e 6.º ano de escolas convidadas", acrescenta.

O ilb estreia, nesta edição, várias iniciativas virtuais. Segundo a página oficial do evento, "algumas conversas com autores foram pré-gravadas" e vários eventos "serão transmitidos em 'streaming'".

Mario Vargas Llosa, vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 2010, fará hoje o discurso de abertura e, na quinta-feira, participará numa conversa com o presidente da República da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, sobre a Europa e a América Latina em tempos de pandemia de covid-19.

O festival vai seguir as restrições para conter a propagação do vírus, que incluem a distância mínima de segurança de 1,50 metro e o uso de máscara de proteção antes e depois dos eventos.

Do programa fazem parte cerca de 150 convidados de 50 diferentes países, entre eles a escritora polaca Olga Tokarczuk, vencedora do Nobel em 2018 e Daniel Kehlmann, autor do livro "A Medida do Mundo", escrito em alemão e traduzido para mais de quarenta línguas.

O ilb começa hoje e termina a 19 de setembro e tem lugar no Silent Green Kulturquartier, em Berlim.

