"Temos apelado aos angolanos para o cumprimento das medidas do estado de calamidade, quer das medidas sanitárias, mas há problemas de consciencialização da dimensão do problema que estamos a enfrentar. Só assim se compreende que as pessoas, de forma leviana, furam as cercas sem saber que estão a colocar-se em risco a elas próprias e outras pessoas que possam encontrar", disse Sílvia Lutucuta, em conferência de imprensa, em Luanda.

Esta semana, Angola anunciou os primeiros casos de infeção por covid-19 fora de Luanda, na província do Cuanza Norte, devido a violação da cerca sanitária.