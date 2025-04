Segundo os dados atualizados às 15:30, estão encerrados os serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia dos hospitais Garcia de Orta (Almada), de Vila Franca de Xira, das Caldas da Rainha e de Leiria.

Na mesma situação encontram-se as urgências de pediatria dos hospitais Beatriz Ângelo (Loures) e Vila Franca de Xira, indica ainda o portal do SNS, que refere que estão abertas um total de 130 urgências das várias especialidades no país.

Na segunda-feira, o número de urgências fechadas baixa para três -- a de obstetrícia e ginecologia do hospital Garcia de Orta, de obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém e de obstetrícia e ginecologia do Hospital Manoel Constâncio, em Abrantes.

