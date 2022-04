Na próxima fase, Teresa Bonvalot vai enfrentar a espanhola Ariane Ochoa, na primeira bateria, depois, na segunda, há um duelo luso entre Mafalda Lopes e Yolanda Hopkins, e Francisca Veselko vai competir no quarto 'heat' contra a francesa Maud Le Car.

Na primeira bateria dos 'oitavos', e já depois de terem ultrapassado a 'ronda das 32', Teresa Bonvalot (12,17), recém-consagrada campeã europeia, e a compatriota Mafalda Lopes (9,50), superaram a francesa Tessa Thyssen (8,86) e a espanhola Lucia Martino (6,10).

Yolanda Hopkins venceu o segundo 'heat', com 13,77 pontos, deixando para trás as bascas Ariane Ochoa (11,50) -- que vai agora enfrentar Teresa Bonvalot -- e Garazi Sánchez-Ortun (9,70) e a francesa Juliette Lácome (6,77).

E a campeã nacional em título, Francisca Veselko, ganhou a quarta bateria, com 13,87 pontos, acima da francesa Pauline Ado (12,33), da basca Nadia Erostarbe (8,70) e da alemã Rachel Presti (2,66).

As outras cinco surfistas lusas que hoje competiram na 'ronda das 32', Beatriz Carvalho, Maria Salgado, Camila Cardoso, Maria Dias e Carolina Mendes, despediram-se da competição na Praia do Paraíso.

No quadro masculino, foram seis os surfistas portugueses que se qualificaram hoje para a próxima fase do Caparica Surf Fest.

Pedro Henrique (bateria 2), Afonso Antunes (4), Vasco Ribeiro (8), Joaquim Chaves (11), Guilherme Fonseca (14) e Luís Perloiro garantiram uma vaga na 'ronda dos 32', enquanto Eduardo Fernandes (2), Francisco Almeida (4), Jácome Correia (6), Henrique Pyrrait (7), Martim Paulino (8), Guilherme Ribeiro (9) e Miguel Blanco (11) ficaram pelo caminho.

À entrada para a reta final do evento, o diretor de prova, Hugo Pinheiro, antecipou hoje à Lusa que a organização vai rentabilizar ao máximo as condições no sábado, realçando que, face às previsões de ondulação, que não têm sido as ideais desde o início do período de espera, o objetivo foi "avançar com as primeiras rondas de forma a deixar a fase das decisões para quando são esperadas as melhores ondas".

O Estrela Galicia Caparica Surf Fest, que conta com uma prova de qualificação masculina de 3.000 pontos e uma prova de qualificação feminina de 1.000 pontos, decorre entre 05 e 10 de abril, na Praia do Paraíso, Costa de Caparica, Almada.

DN // AJO

Lusa/fim