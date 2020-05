De acordo com uma nota do Instituto do Património Cultural (IPC) a propósito do dia internacional dos Museus, que se assinala hoje, Cabo Verde conta com 24 museus, dos quais oito estão na tutela do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e que receberam 29.264 visitas em 2019.

Desse total, esclareceu o IPC, 20.070 (69%) foram turistas estrangeiros, 5.244 (18%) estudantes e 3.850 (13%) turistas cabo-verdianos.