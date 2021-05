Em comunicado, a PJ diz que realizou 21 buscas e deteve quatro homens, "suspeitos de integrarem organização criminosa de cariz transnacional dedicada à introdução, no continente europeu, de grandes quantidades de cocaína proveniente da América Latina".

Fonte ligada à investigação explicou à agência Lusa que os detidos são dois antigos estivadores e dois camionistas de empresas que operam fora do Porto de Setúbal, acrescentando que foram constituídos mais de uma dezena de arguidos, um dos quais militar da GNR, suspeito de dar "apoio logístico à organização criminosa".

Os detidos, "todos cidadãos nacionais e com idades entre os 46 e os 49 anos", vão ser presentes na tarde de sexta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Setúbal, para aplicação de medidas de coação, indicou a mesma fonte.

Numa nota enviada anteriormente à Lusa, a Administração do Porto de Setúbal dava conta de que quatro estivadores tinham sido detidos nas suas residências e levados para interrogatório no âmbito desta investigação.

A fonte ligada à investigação esclareceu que estes estivadores são quatro dos arguidos constituídos, sublinhando que não foram detidos.

A PJ acrescenta no comunicado que a "Operação Gancho", de combate ao tráfico internacional de estupefacientes por via marítima, e que contou com o apoio de várias unidades desta polícia de investigação criminal, foi realizada no âmbito de um "inquérito tutelado pelo Ministério Público de Setúbal, no qual, em data anteriores, se efetuaram várias apreensões de cocaína, no total de mais de duas toneladas daquele tipo de estupefaciente".

"Uma dessas apreensões ocorreu em agosto do ano passado, quando, num centro logístico a norte de Lisboa, equipas da Polícia Judiciária intercetaram um contentor marítimo proveniente de um país da América Latina que transportava uma carga de caixas de bananas, entre as quais vinham dissimulados cerca de 375 kg [quilogramas] de cocaína, tendo, nessa ocasião, sido detidos em flagrante delito quatro homens", lê-se na nota.

No decurso das buscas hoje realizadas, os inspetores da PJ apreenderam "diversas viaturas automóveis, material informático e de telecomunicações, uma arma de fogo ilegal, dinheiro e diversa documentação com interesse para a prova dos factos em investigação".

A PJ refere ainda que "a investigação prossegue".

