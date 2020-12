De acordo com o relatório, do total de 16.326 casos positivos já registados no país, 45% são assintomáticos, 35% apresentam sintomas leves, 16% tem sintomatologia moderada, havendo ainda 3% de positivos sem informações e 1% com sintomas graves.

De acordo com o documento, todas as províncias moçambicanas têm casos de internamento por covid-19, sendo a cidade de Maputo, capital do país, a que tem o maior número, com 564, e a província de Niassa, no norte, o menor número, com apenas um caso.