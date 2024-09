De acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), àquela hora estavam a ser combatidos três incêndios rurais na região de Aveiro: um que deflagrou hoje de manhã em Albergaria-a-Velha, com 87 operacionais, 26 veículos e um meio aéreo; outro que teve início em Sever do Vouga no domingo, com 166 operacionais, 57 veículos e dois meios aéreos; e um fogo que deflagrou na tarde de domingo em Oliveira de Azeméis, com 537 operacionais, 170 veículos e seis meios aéreos.

Em Albergaria-a-Velha, o incêndio que começou no domingo no concelho vizinho de Sever do Vouga chegou hoje de manhã a habitações localizadas na Cruzinha e na Vila das Laranjeiras. No concelho, as autoridades já avançaram com a evacuação do bairro Brandão Gomes.

Segundo o presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha, há várias casas atingidas: "Neste momento já temos casas a arder. Temos na Cruzinha a arder uma casa e outra na vila das Laranjeiras. São casas de primeira habitação", disse à Lusa António Loureiro, perto das 09:00.

No distrito de Castelo Branco, continuava ativo às 11:000 o fogo que deflagrou no domingo em Louriçal do Campo e que mobilizava 265 operacionais, com o apoio de 83 veículos e sete meios aéreos.

Estavam também ativos incêndios em Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, com 129 operacionais, com o auxílio de 37 veículos, e em Vila Nova do Covelo, concelho de Penalva do Castelo, distrito de Viseu, que mobilizava 145 operacionais, com o apoio de 41 veículos e sete meios aéreos.

Os incêndios que lavram no distrito de Aveiro estão hoje a motivar cortes nas autoestradas A1, A25 e A29, estando a Guarda Nacional Republicana (GNR) a apelar para que os automobilistas não circulem nas zonas dos fogos.

"Os condutores devem abster-se de circular nas vias em direção a Aveiro. É a melhor forma de manterem a integridade física e não colocarem em perigo a vida", disse à Lusa o major Vítor Ribeiro, da GNR de Aveiro, cerca das 09:00.

Um bombeiro da corporação de São Mamede de Infesta, no distrito do Porto, que combatia o incêndio de Oliveira de Azeméis, morreu vítima de doença súbita na noite de domingo, apesar de ainda ter sido assistido no local por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com a ANEPC, às 11:00 mais de 2.700 operacionais combatiam 26 incêndios - entre fogos em curso, resolução e conclusão - em Portugal continental, com o auxílio de 822 meios terrestres e 33 meios aéreos.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mais de uma centena de concelhos nas regiões Norte e Centro estão hoje em perigo máximo de incêndio devido ao tempo quente.

Em perigo máximo estão mais de 100 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Guarda, Aveiro, Viseu, Porto, Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e Braga.

Vários municípios de todos os distritos de Portugal continental apresentam um perigo muito elevado e elevado de incêndio.

Por causa do calor, o IPMA emitiu aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) para os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, pelo menos até às 18:00 de hoje.

Devido à previsão de risco elevado de incêndio na generalidade do território, a ANEPC aumentou o estado de alerta e prontidão dos meios de socorro para o nível mais elevado, para hoje e terça-feira.

Após o alerta das entidades de proteção civil, também o Governo declarou situação de alerta para todo o território do continente até às 23:59 de terça-feira, com medidas excecionais devido ao agravamento do perigo de incêndios rurais.

