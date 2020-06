Segundo o relatório sobre o estado de emergência, entregue pelo Governo ao parlamento, "no que ao recolhimento domiciliar diz respeito", e apesar de uma "maior flexibilização conferida por lei no último período", na ilha de Santiago, as equipas conjuntas da Polícia Nacional e das Forças Armadas abordaram 5.596 pessoas na via pública e 4.718 viaturas.

Durante o estado de emergência, cujo primeiro período entrou em vigor em todo o território nacional em 29 de março e o último terminou em 29 de maio, apenas na ilha de Santiago, devido à concentração de casos da doença na cidade da Praia, a população estava obrigada ao recolhimento domiciliário.