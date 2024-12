De acordo com o mais recente relatório sobre a progressão da doença, consultado hoje pela Lusa, a província de Nampula registou o acumulado de 302 casos, com 29 mortes desde 17 outubro, sendo a única província do país com casos ativos da doença.

Segundo as autoridades de saúde, atualmente a taxa de letalidade da doença na província é de 9,6%, com 25 óbitos registados nas comunidades e os outros quatro em hospitais.

A província, com surtos ativos no distrito de Mogovolas, registou os últimos óbitos no domingo, com oito mortes na comunidade de Namarata.

No total, nas últimas duas semanas de novembro pelo menos quatro pessoas morreram vítimas de cólera naquele distrito de Mogovolas, avançou à comunicação social a direção de saúde local.

Desde a eclosão da cólera no distrito foram contabilizados 161 casos cumulativos da doença, avançou o diretor provincial da saúde de Nampula, Fernando Mitano.

"Esta tem sido uma grande preocupação para nós, porque estamos numa época chuvosa e neste momento a situação em Mogovolas está circunscrita exatamente naquelas comunidades da vila de Nametil", disse o diretor provincial da saúde.

O último relatório sobre a progressão da doença no país elaborado pelo Ministério da Saúde é de dados até julho, e desde 01 de outubro de 2023, início do atual surto, dando conta de um acumulado de 16.506 infetados e 38 mortos, com uma taxa de letalidade que se mantém em 0,2%, em todo o país.

