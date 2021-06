Ao longo de quatro fins de semana, entre 17 de julho e 08 de agosto, a parada do quartel transforma-se em palco e acolhe os espetáculos de oito artistas nacionais, nomeadamente Jorge Palma, Fernando Daniel, Quatro e Meia, António Zambujo, Fernando Rocha, Diogo Piçarra, Anjos e Bárbara Tinoco, adiantou a promotora PEV Entertainment, em comunicado.

A edição deste ano das "Noite de Verão em Gaia" foi organizada tendo em conta o cumprimento de todas as normas preconizadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), sublinhou.

Desta forma, o local será delimitado e os lugares previamente identificados por cadeiras e respetivas marcações, cumprindo um distanciamento mínimo de 1,5 metros entre espetadores.

A acrescentar a estas medidas, as entradas e saídas do público terão circuitos próprios e haverá sinalização e marcas físicas no chão para que não existam filas e se cumpram os dois metros de distanciamento entre as pessoas, vincou.

"Sabemos que será uma vez mais diferente do habitual, mas Vila Nova de Gaia quer continuar a devolver a normalidade e o contacto com a cultura aos cidadãos, garantindo ao mesmo tempo um ambiente seguro e de conforto", reforçou a PEV Entertainment.

Os espetáculos têm início marcado para as 20:30, estando a abertura de portas prevista para as 19:30.

Os bilhetes têm um custo de 10 euros e estão à venda em www.ticketline.pt, frisou.

SVF // MSP

