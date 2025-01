Sob a supervisão do líder Kim Jong-un, Pyongyang testou no sábado mísseis de cruzeiro guiados para "aumentar a eficácia das medidas estratégicas contra potenciais inimigos" e de acordo com o "ambiente de segurança em mudança", disse a agência de notícias oficial norte--coreana KNCA.

Num comunicado citado pela KCNA, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte criticou os exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e a Coreia do Sul, que descreveu como "preocupantes provocações".

Na quarta-feira, os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão realizaram um exercício conjunto, durante o qual vários aviões de reconhecimento da Força Aérea norte-americana sobrevoaram a península coreana.

"A realidade mostra que a DPRK [sigla em inglês da República Popular Democrática da Coreia, nome oficial do país] deve responder aos Estados Unidos com as mais severas contramedidas, de A a Z, enquanto este país continuar a rejeitar a sua soberania e os seus interesses de segurança, e que esta é a melhor opção para lidar com os Estados Unidos", afirmou a diplomacia norte-coreana.

Pyongyang acusou ainda os Estados Unidos de querer "ganhar superioridade de poder através da sua incessante expansão militar", criando um "ambiente de segurança cada vez mais perigoso" na península coreana e na região.

De acordo com a KCNA, Kim Jong-un disse que a Coreia do Norte "fará sempre esforços incansáveis de forma responsável" para "defender uma paz sustentável e duradoura" através de "um músculo militar mais poderoso e desenvolvido".

Os mísseis de cruzeiro testados pelo Norte atingiram os alvos depois de percorrerem trajetórias elípticas de cerca de 1.500 quilómetros, disse Pyongyang, acrescentando que o teste "não teve impacto na segurança dos países vizinhos".

O exército da Coreia do Sul tinha anunciado no sábado que detetou "múltiplos lançamentos de mísseis de cruzeiro" a partir do interior da Coreia do Norte em direção ao mar do Japão por volta das 16:00 (07:00 em Lisboa).

O teste da Coreia do Norte ocorreu depois de Donald Trump ter dito, na quinta-feira, que está disposto a reunir-se no futuro com Kim Jong-un, que descreveu como "um tipo inteligente".

Em entrevista à televisão norte-americana Fox News três dias após tomar posse, Trump prometeu que iria entrar em contacto com o líder norte-coreano, com quem o republicano conduziu negociações de desnuclearização mal sucedidas no seu primeiro mandato (2017-2021).

Após a primeira cimeira com Kim, em 2018, Trump anunciou unilateralmente a suspensão dos habituais exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul, considerando-os "muito provocadores" e "tremendamente caros".

