"Estou preocupado. Digo isto sem ironia ou brincadeira. Há um grande potencial de conflito que está a crescer (...). O conflito que estamos a viver na Ucrânia, o que está a acontecer no Médio Oriente e, claro, estamos muito preocupados com o que está a acontecer em torno das instalações nucleares do Irão", declarou o líder russo durante o Fórum Económico Internacional de São Petersburgo.

Numa intervenção transmitida em direto pela televisão russa, Vladimir Putin comentou que todos estes conflitos exigem não só a atenção do Kremlin, "mas também a procura de soluções, de decisões, de preferência por meios pacíficos".

Em relação ao seu aliado Irão, Putin disse que Moscovo cumpre todos os seus compromissos com a República Islâmica, mas afastou o envolvimento russo ao lado de Teerão na guerra iniciada por ataques israelitas em grande escala desde 13 de junho, justificados por Telavive com a necessidade de parar o programa nuclear iraniano.

"Sempre cumprimos os nossos compromissos, e o mesmo se aplica às relações russo-iranianas. Apoiamos o Irão na luta pelos seus interesses legítimos, incluindo a sua luta por um programa nuclear pacífico", sustentou, criticando aqueles que o acusam de não ter feito o que estava ao seu alcance para apoiar o Irão.

"O que mais deveríamos fazer? Iniciar algum tipo de operação militar, ou quê?", questionou Putin, acrescentando que o Kremlin "tem as suas próprias operações militares contra aqueles que considera inimigos das ideias que defende e contra aqueles que representam ameaças à Rússia".

O Presidente russo afirmou que não procura o papel de mediador no conflito entre Israel e o Irão, mas está "simplesmente a propor ideias" para resolver a situação.

"Se forem apelativas para ambos os países, ficaremos felizes", disse Putin, ao referir que mantém contactos com Israel e os seus "amigos iranianos" quase diariamente, após a diplomacia de Moscovo ter considerado as justificações de Telavive para os seus ataques no Irão como cínicas.

A propósito da incerteza expressada pelo homólogo norte-americano, Donald Trump, sobre uma participação de Washington no conflito, em apoio de Israel, o líder russo recomendou a Washington que mantenha o seu afastamento, sob risco de "consequências imprevisíveis".

Do mesmo modo, manifestou confiança de que as ameaças de Israel em relação a um eventual assassínio do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, continuem "na retórica", dois dias após ter afirmado aos jornalistas que "nem sequer queria falar sobre essa possibilidade".

Na sua intervenção, o Presidente russo referiu-se também à Ucrânia e reivindicou a posse de todo o país vizinho, que mandou invadir em fevereiro de 2022, num conflito que persiste há mais de três anos e que envolveu o apoio militar do Ocidente a Kiev.

"Já o disse muitas vezes, considero o povo russo e ucraniano o mesmo povo. Nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa", defendeu, citando "uma regra antiga" ao moderador do debate: "Onde a bota de um soldado russo pisa, é nosso".

O líder russo não descartou a conquista da região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, onde as forças de Moscovo abriram uma frente de combate alegando que pretendem criar uma "zona de segurança", que indicou já se estender por 10 a 12 quilómetros.

"Não temos esse objetivo: conquistar Sumy. Mas, em princípio, não descarto", disse Putin, que realçou ter alertado Kiev, em diversas ocasiões, que se não parasse as suas operações militares, as condições de Moscovo à mesa das negociações ficariam cada vez mais exigentes.

Mais de três anos após o início da invasão da Ucrânia, a Rússia exige o reconhecimento da posse das regiões de Donetsk e Lugansk, no leste do país, e de Zaporijia e Kherson, no sul, além da península da Crimeia, anexada desde 2014.

Moscovo pretende também que Kiev renuncie aos seus planos de aderir à NATO e do reforço das suas capacidades militares, condições recusadas pelas autoridades ucranianas.

HB // SCA

Lusa/Fim